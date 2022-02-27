Он призвал горожан не покидать укрытия и подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ликвидируют врага.

В городе идут уличные бои. Советник главы МВД призвал всем, кто может помочь, уничтожать врага коктейлями молотова, стрелять из-за углов, из окнон и с чердаков. Он сообщил и показал видео, что одна единица техники оккупантов уже подбита. (gordonua.com)