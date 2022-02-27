Уличные бои идут в центре Харькова, сообщил в Telegram cоветник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Харьков вставай! В город только что через Алексеевку ворвалась группа спецназа РФ. На улице Чернышевского/Скрипника идет бой», – написал он.
«Четыре бронемашины с символикой Z находятся на метро «Киевская», проезжали мимо сервисного центра, слышны автоматная очередь и хлопки», – добавил Геращенко.
Он призвал горожан не покидать укрытия и подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ликвидируют врага.
В городе идут уличные бои. Советник главы МВД призвал всем, кто может помочь, уничтожать врага коктейлями молотова, стрелять из-за углов, из окнон и с чердаков. Он сообщил и показал видео, что одна единица техники оккупантов уже подбита. (gordonua.com)