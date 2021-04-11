Российская пропаганда в Грузии: особый оттенок – антитурецкий

Прокремлевский портал ПолитНавигатор.Net опубликовал обширную статью автора с грузинским именем, но пишущего почему-то из Москвы, о том, что дескать потеряна Грузия, скуплена чуть ли не на корню «вражеской» Турцией. Это особенно интересно, если учесть, что на официальном уровне Кремль объявляет себя другом и партнером Анкары.

Сам заголовок содержит очевидную ложь – «Туркам продали пограничную зону Грузии с Россией». А в тексте говорится, что, мол, «пока внешнеполитический курс Тбилиси определён на конфронтацию с Москвой, под эгидой «коллективного Запада» продолжает развитие экономической, политической и культурной экспансии Турции в южной и западной Грузии. Анкарой уже практически захвачен внутренний рынок Грузии. На турок приходится 80% внешних инвестиций в Грузии. Можно утверждать, что в рамках транснациональных проектов страна уже включена в хозяйственный комплекс Турции. А в регионах Грузии турецкими спецслужбами регулярно провоцируются конфликты на межрелигиозной почве.

Центральный магистральный нефтегазопровод Баку–Джейхан и железнодорожная магистраль Баку–Ахалкалаки–Карс – важнейшие проекты, которые в геополитическом плане привязывают Тбилиси к Анкаре.

Помимо этих крупнейших проектов осуществляются еще десятки маленьких. Между Грузией и Турцией очень тесные экономические связи, 75% импортной продукции, которая завозится в Грузию, – это турецкая продукция, и 75% грузинского рынка уже занимает Турция.

80% инвестиций в Грузию осуществляется через Турцию. Большая часть фирм и предприятий, так или иначе, на 70%, зависят от Турции. Соответственно, финансовая и политическая элиты Грузии связаны с представителями турецкого капитала.

Исходя из идеологии и стратегии современного неоосманизма и внешней политики Реджепа Эрдогана, которая выражается в пантюркизме, турецком салафизме и в других вызовах и угрозах, уверенно могу сказать, что сегодня самая большая угроза для суверенитета Грузии и для безопасности всего региона – это Турция.

Не случайно, что в Кутаиси не утихают протесты против турецкой экспансии. За последние два месяца здесь несколько раз прошел митинг с требованием остановить строительство каскада ГЭС на реке Риони. В акции участвовали десятки тысяч человек – при населении Кутаиси в 135 тысяч!»

И так далее, в том же истерическом духе. Интересно, как можно охарактеризовать содержание этой публикации. Каким целям и задачам она служит?

Любопытно, что думают обо всем этом известные грузинские аналитики.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Конечно, эта статья – дешевая пропаганда. Российская пропаганда в отношении Грузии имеет свой особый оттенок – антитурецкий. Ею используются все еще существующие в грузинском обществе отдельные настроения, объясняющиеся той прошлой враждой, которая существовала много веков назад между грузинскими и турецкими государствами.

При этом тут добавляется тревожащая меня ситуация в связи с ГЭС в Намахвани, против строительства которой протестует местное население. Мне лично за этими протестами видится российский след – типичная гибридная война. Мол, придут турки, отберут наши земли, потопят села, и так далее. К сожалению, эти механизмы до сих пор работают.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— В фильме «Семнадцать мгновений весны» Мюллер говорит Штирлицу хрестоматийную фразу — маленькая ложь рождает большое недоверие. Заметьте — маленькая, а что делать с большой?

Когда сайты, подобные этому, начинают писать о какой-то теме, обращать на них внимания не стоит — пропагандистская жвачка для непритязательного потребителя. Другое дело, что проблема Намахвани ГЭС, и не только Намахвани ГЭС, существует и игнорировать эти проблемы было бы неправильно. Здесь сразу несколько уровней. Первый — уровень коммуникации власти и бизнеса с обществом и особенно с местным населением. На мой взгляд, схема отношений с местным населением, людьми, которые поколениями жили на этой земле, в корне неверная. Местные жители имеют право на природную ренту. Задача власти создать эффективно работающую схему отношения бизнеса с населением, когда будут учтены интересы и тех, и других. При этом неважно, это турецкий, норвежский, индийский или грузинский бизнес. Следующая проблема — низкий уровень доверия к проведенной экологической экспертизе. Главная претензия людей — ГЭС создает угрозу жизни сотен тысяч людей. В случае землетрясения, Кутаиси, второй город Грузии, затопит. Это всецело на совести власти. Необходимо пригласить международных экспертов, привлечь местные НПО, проверить все ещё раз и убедить людей, что опасности нет. Если её правда нет. Так вот, когда эти проблемы не решаются, люди недовольны и протестуют, что вполне естественно.

А то, что эти события используются для антитурецкой пропаганды и против Грузии, чему тут удивляться? Это только один из эпизодов гибридной войны, который ведется против Грузии много лет.