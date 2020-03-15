Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Marca, гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.

Напомним, что Роналду находится на карантине в Португалии после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани был выявлен коронавирус. (sports.ru)

| 2020-03-15T12:31:07+00:00 15 марта 2020, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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