Популярная азербайджанская певица Рилая порадовала поклонников новым клипом на песню Sənsiz Olmaz, сообщает #.

Премьера оказалась более чем успешной — спустя сутки композиция возглавила различные рейтинги и чарты.

После выхода клипа пользователи соцсетей приписали Рилае статус самой сексуальной и женственной певицы года.

В интервью # Рилая рассказала, что она думает о такой реакции, и в целом, о новой работе:

«После премьеры клипа мне стали писать, звонить очень многие друзья, и все в один голос говорили о том, что клип получился очень сексуальным. Не могу не согласиться с таким мнением — работа действительно гармоничная, в ней идеально абсолютно все — слова, музыка, образы, каждая деталь клипа вносит свою изюминку и имеет значение. Стильная аранжировка, необычная канта, ритмический рисунок, подголоски, бэки, биты — все это буквально будоражит нутро и даже ДНК крови», — говорит певица.

По ее словам, она испытывает особое отношение к этой песне, которая, как она выразилась полностью отображает ее музыкальный вкус.

Клип снял зарубежный режиссер Ross Lane под местным лейблом BEAT Music. Автор слов — Дадаш Нуриев.

«Но самый главный герой этого проекта — Наталия Гончарова, я очень тебе благодарна за твое отношение, дружбу, искренность, любовь и бесконечный талант», — написала Рилая на своей странице в Facebook, подчеркивая роль композитора и аранжировщика нового проекта.

«Ты пишешь очень нежные, красивые песни… Песня Şuşa, Azərbaycan — это те песни и аранжировки, которые никого не оставляют равнодушными! Впереди у нас еще один очень серьезный проект, который покорит сердце каждого азербайджанца и не только! Я уверена!», — подчеркнула Рилая, обращаясь к Гончаровой.

В свою очередь, композитор также высказалась о новой работе, отметив, что с Рилаей ее связывает творчество и дружба:

«Уже несколько лет мы постоянно находимся в поисках нового, неповторимого, завораживающего. Спустя некоторое время я стала понимать, какой именно музыкальный стиль подходит Рилае. Стиль, который подчеркивал бы ее интересную, эмоциональную, многогранную личность. Меня очень вдохновляет работа с этой талантливой артисткой, так как мы чувствуем и мыслим почти одинаково. Я думаю, что у нас получилось создать тот самый музыкальный образ, который сочетает в себе и нежность, и дерзость, и конечно сексуальность», — сказала Гончарова.