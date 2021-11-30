Певица барбадосского происхождения Рианна была удостоена звания национального героя карибской республики. Об этом во вторник заявила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны, — сказала она певице, которая присутствовала на церемонии провозглашения республики. — Благодаря своей креативности, дисциплине и, прежде всего, необычайной преданности своей родине <…> [певица] несла примерную службу на благо Барбадоса. Для меня было большой честью предложить президенту [Сандре Мэйсон] с завтрашнего дня Робин Рианне Фенти присвоить звание национального героя, а она в свою очередь с радостью приняла предложение».

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе, а в возрасте 16 лет переехала жить в США, чтобы начать карьеру певицы. Она является лауреатом девяти премий «Грэмми» и одним из самых продаваемых артистов в мире. 20 сентября 2018 года стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США.(ТАСС)