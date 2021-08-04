Певица Рианна стала миллиардершей и самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, сообщает Forbes.

33-летняя артистка и владелица запущенной в 2017 году косметической компании Fenty Beauty владеет состоянием в $1,7 млрд. «Основную часть состояния ей принесла косметика, а не пение. Ее суперуспешную косметическую линию хвалили за то, что там было около 40 разных оттенков для всех типов кожи, что на момент запуска было редкостью», — говорит редактор Forbes Керри Долан.

Доля Fenty Beauty в состоянии Рианны составляет около $1,4 млрд.

Кроме того, Рианна стала второй богатейшей женщиной, сделавшей свое состояние самостоятельно, после телеведущей Опры Уинфри.