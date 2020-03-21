Резиденция Трампа во Флориде частично закрыта из-за коронавируса

Резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида частично закрыта из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные рассылки для обладателей пропуска.

Закрыты для посещение главное здание резиденции Трампа, спа-центр и спортивный зал, отмечается в материале CNN.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.