Стали известны подробности ареста начальника секретариата президента НАНА Эльдара Амирова.

Как сообщает Lent.az, на прошлой неделе поступали многочисленные жалобы на Эльдара Амирова, задержанного сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью.

В жалобах отмечалось, что Амиров устраивал людей на работу за деньги.

Не исключено раскрытие и других деяний Э.Амирова.

Согласно другой информации, уже есть решение суда в его отношении. Так, суд Наримановского района вынес решение об аресте Амирова на 30 суток.