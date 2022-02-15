Стали известны подробности ареста начальника секретариата президента НАНА Эльдара Амирова.
Как сообщает Lent.az, на прошлой неделе поступали многочисленные жалобы на Эльдара Амирова, задержанного сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью.
В жалобах отмечалось, что Амиров устраивал людей на работу за деньги.
Не исключено раскрытие и других деяний Э.Амирова.
Согласно другой информации, уже есть решение суда в его отношении. Так, суд Наримановского района вынес решение об аресте Амирова на 30 суток.