«Репортеры без границ» обвиняют Китай в фатальных ошибках

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обвинила Китай в тяжких нарушениях свободы слова, которые повлекли за собой фатальные последствия. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник, 21 апреля, и посвященном выходу рейтинга свободы прессы за 2020 год.

«Последствия почти тотального китайского контроля за СМИ, который в случае сомнений заставляет выбрать подчинение цензуре, а не защиту здоровья, весь мир ощутил во время кризиса с эпидемией коронавируса», — говорится в заявлении «Репортеров без границ». Несмотря на то, что в рейтинг 2020 года не включено освещение в Китае эпидемии, Поднебесная занимает в нем четвертую строчку с конца — 177-е место. Хуже чем в Китае, дело со свободой прессы обстоит только в Эритрее, Туркменистане и Северной Корее. (DW)