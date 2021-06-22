Спрос на загородную недвижимость с наступлением сезона летних отпусков обычно растет. Особенно это правило касается домов на побережье. Ведь именно море манит граждан и гостей столицы в летний зной.

В прошлом году маховик спроса на прибрежное жилье у пляжей Абшерона запустили, усилив ковидные ограничения — люди устремились из городских квартир к морю. Резко возросший интерес к пляжному отдыху и съему прибрежного жилья привел к активизации строительства там недвижимости. По утверждению специалистов этого рынка, в свете упомянутых тенденций увеличился интерес к земельным участкам под строительство, а дома в прибрежной зоне росли как грибы после дождя. Такие реалии увеличили предложение, однако в текущем сезоне спрос упал.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев считает, что причиной понизившегося интереса к ренте загородных, а также прибрежных домов стало смягчение ковидных ограничений. Ведь если в прошлом сезоне выезд в регионы был запрещен и горожанам не оставалось ничего другого, как селиться в пригороде, а более состоятельные люди выбирали дома на побережье Абшерона, этим летом выезд в районы открыт. И многие граждане выезжают на отдых в регионы, вывозят туда свои семьи. Кто-то гостит у родственников, а кто-то селится в отелях и арендует дома.

«В прошлом году аренда и продажа частных домов и дач в Баку значительно ускорились. Однако в начале этого года ситуация изменилась. Уже с конца мая отдыхающие устремились из столицы в регионы. При этом спрос на аренду дачных домов в окрестностях столицы по сравнению с прошлым годом упал примерно на 50%», — заметил он. По словам аналитика, спрос на загородные дома формировался в том числе за счет туристов, например, летом азербайджанцы, проживающие в России, приезжали отдыхать на море. Дорогие дачи снимали гости из Ирана и арабских стран. Однако закрытые границы препятствуют притоку сюда заморских гостей.

В комментарии # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов сказал, что полностью согласен с позицией коллеги.

«Действительно, спрос на загородные дома в этом сезоне заметно уменьшился, — сказал он. – Раньше с марта – апреля люди искали, интересовались ценами, однако в этом году ситуация иная. Ищущих не так много, как прежде, а предложение увеличилось, поскольку в прошлом году был огромный наплыв арендаторов и цены на ренту сильно выросли. А потому инвестиции в строительство загородных домов тоже росли. Скажем, в Мардакяне за минувший год было продано очень много земельных участков под строительство. Там уже отстроены виллы, которые сдают и продают. Увеличился объем недвижимости для аренды и продажи, а спрос упал, причем, не только на Абшероне. В регионах сегодня нет серьезного наплыва отдыхающих, поскольку отели там стоят пустые».

Причина этого тоже кроется в пандемии, говорит собеседник, поскольку заработки до этого были больше и люди могли отложить деньги на отдых. Но из-за пандемии за последний год многие потеряли работу и прежние доходы, отложенные деньги были потрачены на первостепенные нужды. Несмотря на послабления для въезжающих из ряда стран, это практически не повлияло на ситуацию.

«Иностранцы тоже стали менее платежеспособны, — заметил представитель риэлтерской ассоциации. – Пандемия сказалась на их доходах. Туристические услуги в странах с развитой сферой гостеприимства подешевели, и туристы оценивают ситуацию: ехать в Азербайджан или чуть дороже, но в Турцию или Египет. Русские туристы очень опытные, они ежегодно едут на отдых, советуются между собой. В рунете на эту тему немало форумов. Россияне с небольшим достатком обычно едут на отдых в Турцию, Крым, а состоятельные выбирают Мальдивы, Карибы и пр. Пандемия продолжает оказывать влияние на туризм, сферу недвижимости, и по итогам следующего месяца можно будет дать более емкую оценку текущего сезона».

В целом же смягчение карантина, безусловно, улучшит ситуацию в сфере туризма и притока отдыхающих в регионы страны, говорит аналитик:

«Столица и Абшерон наиболее платежеспособные зоны, и свободное передвижение внутри страны позволит населению выезжать в регионы. В прошлом году из-за пандемии были закрыты дороги и выехать из Баку было невозможно. В районах сдаются дома посуточно за 50 – 70 манатов в сутки, есть и более дешевое предложение – отели в регионах сдаются по 40 манатов».

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что цены для желающих снять загородную недвижимость более приемлемы, чем в прошлом году. По свидетельству Азадова, стоимость ренты виллы в минувшем году подорожала трехкратно, но в этом сезоне наблюдается резкий спад цен. Поскольку горожане уже не боятся, что жесткий карантин настигнет их городских квартирах.