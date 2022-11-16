Лучший бомбардир в истории сборной Ирана по футболу Али Даеи заявил, что отказался от приглашения Международной федерации футбола (ФИФА) поехать на чемпионат мира — 2022.

Немецкие СМИ в начале октября сообщали, что у 53-летнего экс-футболиста отобрали паспорт после возвращения из Стамбула, также ему запретили выезд из Ирана из-за поддержки местных протестов и беспорядков. Позже Spiegel сообщил, что Даеи арестовали, однако официального подтверждения этой информации не было.

«В эти дни, когда большинству из нас тяжело, я отказался от официального приглашения ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с семьей.

Я хочу быть с вами на родине и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», — написал Даеи в социальных сетях.

Напомним, с середины сентября в Иране проходят масштабные акции протеста из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую предположительно замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Даеи до прошлого года был рекордсменом по количеству голов за национальные команды (109), пока его не обошел форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Отметим, что Али Даеи приговорили к смертной казни за участие в акциях протеста.