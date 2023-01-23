4 февраля в туристическом комплексе в Шахдаге состоится самое увлекательное спортивно-экстремальное состязание Red Bull Qaçaqaç.

Как сообщили # организаторы турнира, к участию в мероприятии приглашены лыжники и сноубордисты, как любители, так и профессионалы. Главное условие — возраст старше 18 лет и хорошая физическая подготовка.

Все они сразятся да победу в зимнем шоу по различным номинациям. Победит тот конкурсант, который первый пересечет финишную прямую.

Победители будут определены по следующим номинациям: самая быстрая сноубордист и сноубордистка, самый быстрый лыжник — лыжница, самый креативный участник.

После гонки для участников состоится традиционная вечеринка Après-Ski.