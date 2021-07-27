Сегодня в Баку при задержании мужчина привел в действие гранату и взорвал себя. Как сообщает АПА, подозреваемый в незаконном хранении оружия, ранее судимый за контрабанду наркотиков Мусеиб Алескеров (1982 г.р.) сегодня во время управления автомобилем не подчинился приказу сотрудников полиции, пытался скрыться. Затем он подорвал себя гранатой, в результате чего погиб.

Находившийся с ним в автомобиле осужденный за разбой Эльдар Гурбанов был задержан при попытке побега.

В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили 4 сотрудника полиции.

Инцидент произошел на территории «Машин базары» в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы.