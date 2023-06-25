Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин долгое время готовился к серьезному противостоянию с руководством российской армии, однако конкретные его цели оставались неясными. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей американской разведки. Спецслужбы заранее знали о перемещении наемников, находящихся в Украине, ближе к границам России. Туда же свозили оружие и боеприпасы.

В Вашингтоне полагают, что заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций в Украине были преднамеренной дезинформацией. При этом источники CNN отмечают, что события развивались очень быстро, и трудно было определить, насколько серьезно Пригожин намеревается угрожать российской армии и куда он может направить свои войска. Американские высокопоставленным чиновники были ошеломлены скоростью развития ситуации, из-за чего им пришлось отменить запланированные международные поездки и созвать экстренные совещания по всему правительству.

Источники The Washington Post отмечают, что Владимир Путин также заранее знал, что Пригожин собирается что-то предпринять. Российским спецслужбам было известно об этом «определенно больше чем за 24 часа», цитирует источник газета. Собеседники издания не могут сказать, почему Путин, зная это, ничего не предпринял.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что мятеж мог стать для Пригожина единственным способом сохранить ЧВК «Вагнер» как независимую силу вне Минобороны России. Однако эксперты полагают, что он переоценил свои возможности.

Исследователи полагают, что соглашение, достигнутое при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, приведет к устранению ЧВК «Вагнер» как самостоятельного игрока под руководством Пригожина. Пригожин может лишиться контроля над армией наемников в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже. Пока неясно, какова будет судьба самих наемников.

Аналитики также указывают на неопределенность относительно позиции Владимира Путина в отношении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что любые военные перестановки являются исключительно прерогативой президента и практически не обсуждались на вчерашних переговорах. Эксперты также обращают внимание, что неясно, готовы ли силы «Вагнера» сотрудничать с российским Минобороны и смогут ли российские военные работать вместе с наемниками в будущем. (moscowtimes.ru)