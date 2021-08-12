В подготовленном американским разведсообществом проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса, сообщил телеканал CNN со ссылками на источники.

Они утверждают, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии либо он естественным образом перешел к людям от животных.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса.

Срок исполнения поручения Байдена истекает в конце августа, напоминает CNN. Телеканал допускает, что до этого времени проект доклада может подвергнуться значительным изменениям.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии и опубликовала доклад, в котором назвала «крайне маловероятной» версию об утечке вируса. США и их союзники встретили доклад критически и добились от ВОЗ признания, что лабораторная версия происхождения коронавируса была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.