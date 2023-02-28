Повреждение самолета ДРЛО А-50У ВКС РФ в Беларуси — это серьезная потеря для России. Его задача заключалась в мониторинге воздушного пространства для сбора информации и обеспечении координации действий соседних истребителей. У государства-агрессора на вооружении, вероятно, осталось только 6 упомянутых самолетов в рабочем состоянии.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне России против Украины. В ведомстве рассказали, что ДРЛО А-50У прилетел в Беларусь 19 января вместе с двумя истребителями МиГ-31К. Борт использовался в совместных учениях РФ и РБ. Однако 26 февраля в результате взрывов на аэродроме «Мачулищи» он получил повреждения.

«A-50 MAINSTAY (номенклатура НАТО) — это российская воздушная платформа раннего предупреждения и управления. Ее роль заключается в формировании распознаваемой воздушной картины и обеспечении координации действий соседних истребителей. Причина и ущерб официально не подтверждены. Однако потеря A-50 MAINSTAY была бы значительной, так как он критически важен для российских воздушных операций в плане обеспечения картины воздушного боевого пространства. В результате на вооружении [РФ], скорее всего, останется 6 исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции», — сообщили в британской разведке.

Утром 26 февраля на авиабазе «Мачулищи» прозвучали взрывы. Объект оцепили военные, а сотрудники ГАИ начали проверять все машины, которые проезжали мимо. С места поступила информация, что в результате инцидента получил повреждения российский военно-транспортный самолет. (unian.net)