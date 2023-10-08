Парламентская группа дружбы Франция-Азербайджан приостанавливает свою деятельность. О решении сообщил руководитель группы, французский парламентарий Пьер Ватен.

Он возглавляет группу в Национальном собрании Франции. Ватен в своем микроблоге в Х сообщил, что группа дружбы приостанавливает свою деятельность и отношения с группой дружбы Азербайджан-Франция Милли Меджлиса. О причинах ничего не сообщается.

В этой связи # обратилось к депутату ММ, состоявшему в парламентской группе дружбы с Францией, Рази Нуруллаеву.

— Как, по-вашему, чем можно объяснить такое решение французской парламентской группы? Армянский фактор? Это какой-то сигнал? Кому?

— Франция всегда защищала Армению. Им не интересно, прав Азербайджан или нет. Желание и ожидание армянского общества от французского государства – защитить Армению на всех платформах. Франция игнорирует международные законы в отношении Армении. Однако, до сегодняшнего дня она не проявляла столь жёсткой позиции в отношении Азербайджана. Вероятно, Франция видит в изоляции Армении в регионе результат естественного процесса. Потому что Армения на протяжении 30 лет была несправедлива по отношению к Азербайджану и совершила серьезные беззакония и преступления.

Россия традиционно защищала Армению, но сегодня и она не может защитить Армению. Турция всегда защищала Азербайджан и делает это. С другой стороны, отношение Ирана к Армении стало холодным, поскольку они ввели в Армению американские войска, являющиеся врагами Исламской Республики Иран.

Франция увидела, что ни одна страна региона не принимает несправедливые подходы Армении, и она одна. Поэтому Франция пошла на такой шаг. Этот шаг также является сигналом Азербайджану и Турции не посягать на территорию Армении. Правительство Франции считает, что Азербайджан может напасть на Армению и открыть Зангезурский коридор, создав сухопутную связь между западными регионами Азербайджана и Нахчываном.

— Кто может стоять за таким решением? Оно могло быть продиктовано исполнительной властью? Президентом Макроном или его окружением?

— Я не думаю, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил Национальному собранию Франции разорвать дружеские отношения с парламентом Азербайджана. Потому что французский парламент всегда защищал Армению и предпринимал шаги против Азербайджана. Фактически группа не вела никакой деятельности. Члены этой группы, как правило, воздерживались или голосовали за все решения, принятые французским парламентом против Азербайджана.

В некоторых случаях они сами выступали с антиазербайджанскими призывами. Тем самым они ясно показали, что не намерены дружить с Азербайджаном. Поэтому парламент Азербайджана также решил, что рабочей группе по Франции нет необходимости оставаться в такой ситуации. Если французы не хотят с нами дружить, мы не собираемся их к этому принуждать.

— Как это решение скажется на политических взаимоотношениях Баку и Парижа? К чему оно может привести?

— Сегодня отношения между Баку и Парижем опустились до нуля, и виной всему Елисейские поля. Они допускают открытые провокации против Азербайджана, ставят под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны. В таком случае никакие политические консультации с Парижем проводиться не могут. Такими шагами Париж теряет право участвовать в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Похоже, что Азербайджан не будет участвовать ни в одной переговорной платформе, в которой участвует Франция.

— Должен ли в этой ситуации Милли Меджлис принять какое-то ответное решение или сделать заявление?

— Милли Меджлис уже сделал шаг. В парламенте Азербайджана приостановлена ​​деятельность группы дружбы с Францией. Если Франция проявляет предвзятое отношение к Азербайджану, то нет необходимости в группе дружбы. Франции следует воздерживаться от подобных провокационных действий. Пока они настроены предвзято против Азербайджана, группа дружбы, вероятно, не возобновит свою деятельность.