Лидеры стран «Большой семерки» договорились на виртуальной встрече в четверг о продвижении «разрушительных» экономических санкций против России за действия на Украине, заявил президент США Джо Байден.

«Этим утром я встретился с коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира) Путина на Украину, и мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу. Мы поддерживаем храбрый народ Украины», — написал Байден в Twitter, сообщает РИА Новости.