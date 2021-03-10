Разок наказать оккупанта

МВД Грузии предотвратило попытку очередного похищения гражданина Грузии представителями оккупационного режима, а сами оккупанты были отпущены, сообщает Грузия Online.

Все происходило по стандартной схеме: группа российских оккупантов Южной Осетии перешла линию оккупации в районе с. Хурвалети и попыталась захватить тракториста Рамаза Чалаури в 500 метрах от линии оккупации. Последний успел их заметить и сразу попытался скрыться, при этом позвонив в 112, и сообщив, что его хотят похитить вооруженные люди, которые открыли по нему огонь.

На место прибыл наряд сотрудников МВД Грузии, который пресек похищение гражданина Грузии.

По информации Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, оккупанты были отпущены после задействования «горячей линии». «После пресечения незаконного задержания [оккупантами гражданина Грузии], полиция остановила представителей оккупационного режима. Согласно существующей практике, с помощью «горячей линии» и при посредничестве МНЕС (Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии, учреждена Европейским Союзом 15-ого сентября 2008 г.), была осуществлена коммуникация с представителями оккупационного режима и ситуация была разряжена», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

За последние годы счет идет уже едва ли не на десятки граждан Грузии, которых регулярно похищают вдоль линии оккупации, вывозят в Цхинвали, держат там в камерах, и освобождают впоследствии с большим трудом, ценой усилий международных посредников. Причем до сих пор препятствовать таким действиям грузинская сторона просто не успевала. А тут представился, казалось бы, весьма удачный случай наказать оккупантов за подобные преступления. Ведь их застали за сотни метров от временной линии разделения сторон. То есть их можно было окружить, арестовать, и для острастки тоже подержать несколько недель под замком. Но почему-то этого не произошло. Вопрос – почему? Тбилиси боится, что ответом на такие справедливые действия может стать повторение военной агрессии со стороны Москвы? Или тут скорее какие-то другие резоны, причины, объяснения?

Своими соображениями на эту тему поделились с # известные аналитики соседней страны.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— На самом деле эта власть всегда боялась обострять отношения с Москвой по любому поводу. Почему? Я слышал много версий — от тех, что, мол, эта власть пришла на противопоставлении себя предыдущей, и если предыдущая обостряла отношения по любому поводу, то нынешняя, в противоположность, старается этого избегать, до версии о том, что у Иванишвили личный страх перед Путиным, и это является причиной столь странного поведения. Не знаю, верны ли эти версии по отдельности или вместе, но факт остается фактом — вместо того, чтобы противостоять агрессору, или хотя бы создать условия, при которых жизнь и безопасность граждан будут защищены, мы имеем полную вседозволенность агрессора, что, несомненно, побуждает его к активным действиям.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета:

— Я думаю, что грузинские власти избегают реакции на провокации с российской стороны, и это связано не столько с опасениями возможности очередной агрессии, а с ожиданиями, что это вызовет новые нарушения, связанные с передвижением линии оккупации вглубь Грузии и так далее.

Хотя, все-таки грузинские власти могли бы задержать этих российских военных, да обменять их на задержанных граждан Грузии, которые находятся в тюрьмах на территории оккупированных регионов.

Торнике Шарашенидзе, профессор, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел:

— Да, я думаю, ответ тут напрашивается сам собой. Боятся наши власти, конечно, что такие действия, как задержание и содержание под арестом российских военных, вызовут ответные, агрессивные шаги со стороны Москвы.

В то же самое время, я думаю, власти надеются, что отпустив этих двоих российских военнослужащих, они сделали, так сказать, жест доброй воли в отношении Москвы, и Кремль это оценит, и со своей стороны потом выпустит на волю тех задержанных граждан Грузии, которые находятся сейчас в Цхинвальской тюрьме. Всё совершенно просто.