Группа расследователей утверждает, что разоблачила шпионку российской военной разведки ГРУ, которая десятилетия выдавала себя за латиноамериканскую дизайнерку ювелирных изделий и гуляла с сотрудниками НАТО в Неаполе.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian, говорится в расследовании Bellingcat в партнерстве с рядом СМИ, включая La Repubblica в Италии и Der Spiegel в Германии.

Расследователи говорят, что женщина носила имя Мария Адела Кухфельдт Ривера и рассказывала людям, которых встречала, что она является ребенком отца немца и матери перуанки, родившейся в городе Кальяо, Перу.

На самом же деле она была кадровым офицером ГРУ из России.

«Ривера» оказалась той, которую разведывательное сообщество называет нелегальным тайным агентом, обученным выдавать себя за иностранца. Московские спецслужбы использовали нелегалов с раннего советского периода. Иногда они десятилетиями остаются жить под своими ложными идентичностями.

Под псевдонимом «Ривера» женщина перемещалась между Римом, Мальтой и Парижем, в конце концов поселившись в Неаполе, где расположено Командование объединенных вооруженных сил НАТО, примерно в 2013 году. Она открыла ювелирный бутик под названием Serein и вела активную общественную жизнь.

Ее знакомые сказали, что, взяв на себя роль секретаря в неаполитанском отделении международного клуба Lions Club, она смогла подружиться со многими сотрудниками НАТО. Один из сотрудников НАТО рассказал следователям, что у него были короткие романтические отношения с «Риверой».

Традиционно контрразведывательным службам было очень трудно найти нелегалов, но в мире биометрических данных, программного обеспечения для распознавания лица и возможностей расследования на основе открытых данных России стало труднее держать своих нелегалов без внимания.

Христо Грозев, генеральный директор Bellingcat и ведущий расследователь рассказал, что он впервые обнаружил след возможного нелегала ГРУ, просматривая предоставленную группой оппозиционных хакеров базу данных пересечений границы, зарегистрированных белорусскими пограничниками.

Грозев искал номера российских паспортов в диапазонах, которые, как известно, использовали оперативники ГРУ и нашел многочисленные совпадения. Большинство из них имели русские имена, но одно выделялось: Мария Адела Кухфельдт Ривер.

Присмотревшись внимательнее к «Риверы», Грозев обнаружил, что она путешествовала по нескольким российским паспортам с серийными номерами в диапазоне, который использовали другие известные сотрудники ГРУ, включая офицера, обвиненного в отравлении «Новичком» болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева. офицера ГРУ, причастного к нападению на Сергея Скрипача и его дочь в Солсбери в 2018 году.

Он также обнаружил, что 15 сентября 2018 года «Ривера» купила билет из Неаполя в Москву. Накануне Bellingcat и его российский партнер Insider опубликовали статью о двух отравителях из Солсбери. «Ривера», вероятно, была отозвана своим руководством из-за опасений, что другие оперативники с подобными номерами паспортов могут быть скомпрометированы. Кажется, она больше не покидала Россию.

Через два месяца после внезапного отъезда из Неаполя она опубликовала статус в Facebook на итальянском языке, видимо чтобы объяснить свое исчезновение и молчание, написав, что прошла курс химиотерапии.