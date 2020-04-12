Распил бабла в южном городе

«Великий комбинатор» Остап Бендер знал около 400 способов сравнительно честного отъема денег у граждан. Обладателю такого рода ценных знаний, к его глубочайшему стыду и сожалению, не довелось жить в одном южном городе. Тут, да и то проездом, побывал его главный конкурент за сокровищами мадам Петуховой — отец Федор. А тем временем, в городе этом можно было заработать столько, что бриллианты тещи Ипполита Матвеевича Воробъянинова показались бы дешевой бижутерией.

Самое интересное, что бабло тут побеждало отнюдь не зло. Оно приносило радость тем, кто привык руководствоваться постулатом о том, что деньги любят тишину. И делать деньги нужно было, соответственно безостановочно, используя все существующие возможности, статус, связи. Чтобы потом, говоря словами одного литературного персонажа, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Уж больно много, как не крути было примеров из жизни господ, что слишком поздно поняли справедливость иной, южногородской поговорки: «когда созрели абрикосы, со мной здоровались без спросу, когда же кончились они, приветствий ты, мой друг, не жди».

В общем, просочилась в местную прессу замечательная новость о том, что победителем тендера, проведенного открытым акционерным обществом «Южгорсвет» на закупку кабелей различного типа стала компания «Гардаш безлимитед». Ну и что тут такого? На первый взгляд, ничего. Но, если присмотреться к случившемуся вооруженным взглядом, то можно обнаружить настоящий аттракцион бесконечной наглости и безудержного цинизма. Они, словно в подтверждение названия компании-победителя тендера, были безлимитными.

Итак, по какой-то волшебной случайности обнаружилось, что руководителем «Гардаш безлимитед» является родной брат руководителя «Южгорсвета». Бывают же такие совпадения! Глядя на случившееся, можно было бы напеть адаптированный к нашим реалиям вариант известной детской песенки: «Брат в беде не бросит, лишнего не спросит, вот, что значит настоящий, верный брат». А еще, можно было вспомнить о таком явлении, как семейный подряд. Готовность следовать ему, ставить его во главу угла была особенно важна ныне, когда весь мир боролся с коварным вирусом.

Кстати, борьба с ним многократно увеличила важность бесперебойного обеспечения южногородцев электроэнергией. Ведь, им же запрещалось выходить подолгу на улицы — только в магазин и обратно, не более, чем на два часа и предварительно отправив смс-сообщение. Если же кто-то выскочил на улицу, не отправив смс-ки, не получив в ответ разрешения или позабыв паспорт дома, то штрафа было не избежать. Этот штраф, по сути, и был пресловутым налогом на воздух. Но, речь сейчас шла не о том.

Южногородцы, в условиях необходимости безвылазно торчать дома, как никогда ранее понимали важность наличия электричества дома. Благодаря ему, в их жилищах можно было приготовить еду, держать ее в холодильнике, заряжать телефон, а также смотреть телевизор и пользоваться компьютером и интернетом. Без электричества, соответственно, жизнь южногородцев превратилась бы в окончательный ад. Соответственно, учитывая текущее положение дел, резко возрос статус руководителя «Южгорсвета». Чем он, как видим, скоропостижно воспользоваться.

Сумма, совершенно случайно, выигранного компанией его родного брата тендера составляла почти 18 миллионов южногородских долларов. Получив такой куш и благополучно «распилив» его, конечно же, преспокойно могли сидеть дома, как того требовали от всех жителей города, как сам глава «Южгорсвета», так и его брательник-подельник. Более того, освоенного бабла хватит и на шикарный отдых всей этой семье, когда карантин закончится и мир отпразднует победу над коварным вирусом, заново открыв свои границы.