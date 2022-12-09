В Бишкек (Кыргызстан) прилетел президент России Владимир Путин.

Как передают СМИ Кыргызстана, об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В международном аэропорту «Манас» главу РФ встретил председатель Кабмина, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров. Путин прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет под председательством Кыргызстана.

Накануне в Бишкек прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отметим, что лидеры ЕАЭС среди прочих вопросов будут обсуждать формирование общего рынка газа и одобрят запуск процесса переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ. В Кремле также не исключают, что на полях саммита будет затронута и тема «тройственного газового союза» между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.

Вчера стало известно, что Узбекистан отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза».