Президент России Владимир Путин в субботу 12 февраля планирует провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первым о возможном разговоре Байдена и Путина сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, разговор с главой Белого дома состоится по инициативе американской стороны вечером по московскому времени. По словам Пескова, запросу предшествовало письменное обращение США.

Также 12 февраля Владимир Путин поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном (lenta. ru)