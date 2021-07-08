Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.

Как сообщает РИА Новости, самолет был направлен в Адану.

«По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России», — говорится в сообщении МО РФ.

Подчеркивается, что экипаж самолета имеет практический опыт выполнения такого рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.

Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначен, в том числе, для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 километров в час при глиссировании по водной поверхности.