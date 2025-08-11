Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает Кремль.

«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Также президент РФ отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, выразил готовность Москвы содействовать этому процессу.

«Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, — отмечается в сообщении. — Подтверждена готовность российской стороны содействовать — в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов — комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе».

Пашинян подробно проинформировал Путина о результатах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне 8 августа.

Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении. (ТАСС)