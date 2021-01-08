Путин хочет отторгнуть кусок от и без того оккупированной Абхазии

В соседней Грузии сильно взволнованы новым решением Путина. Тот подписал постановление о назначении своего нового специального представителя по вопросам демаркации и делимитации государственных границ со странами СНГ — Михаила Петракова. И как подчеркивается в документе, Петраков должен будет подписать соглашение о границе не только с Грузией, но и с Абхазией и Южной Осетией.

Согласно официальной позиции Тбилиси, это конечно неосуществимо – пока не произойдет деоккупации территорий Грузии, невозможно говорить о процессе делимитации-демаркации границ с Россией.

«Естественно, вопрос делимитации-демаркации государственных границ между Российской Федерацией и Грузией не может стоять в повестке дня до тех пор, пока Россией оккупированы Абхазия и Цхинвальский регион, пока не произойдет деоккупация этих территорий и не будет полностью выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — заявил МИД Грузии.

Официальный Тбилиси называет любое соглашение между РФ и Цхинвали и Сухуми незаконным.

«Нет правовой основы для границы, это незаконно, и международное сообщество расценит это как еще одну попытку пересечения границ суверенного государства», — сказала Мариам Нарчемашвили, руководитель отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел.

Как передает Грузия Online, на ситуацию отреагировал и бывший государственный министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закареишвили, который заявил, что Грузия не должна участвовать в процессе демилитаризации и демаркации, если не рассматривается весь участок ее границы, включая Абхазию и Южную Осетию.

«Россия — агрессивное государство. Она незаконно признает части территории Грузии независимыми государствами. До тех пор, пока Россия не отзовет эти признания, абсурдно говорить с ней на эту тему», — сказал Паата Закареишвили.

Всем понятно, что никто в мире не признает «границы» РФ с двумя оккупированными ею регионами Грузии – тогда к чему это всё? Что от этого получит Москва? И почему так обеспокоены в Грузии?

На эти вопросы # ответили тбилисские эксперты.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Что стоит за решением Путина? Это желание Москвы демаркировать границу с Абхазией. Дело в том, что Москва давно уже требует себе участок грузинской территории с абхазской стороны, расположенный близко к границе, который, видимо, является стратегически важным для нее с военной точки зрения. И наверное, из-за этого они и назначили этого нового товарища, чтобы добиться уступок от абхазской стороны.

Что касается реакции Тбилиси, она естественна. Потому что Россия собирается демаркировать границы с оккупированными территориями. Для Грузии это неприемлемо. А самое неприятное, наверное, заключается в перспективе того, что Россия, закончив демаркацию границ, допустим, с Абхазией, аннексирует, присоединит определенные оккупированные участки к себе. И потом, даже если закончится вся эта история с многолетней оккупацией, Грузии будет очень трудно добиться того, чтобы РФ вернула ей эти ее территории. Вот в этом и заключается главная проблема.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Своим решением Путин «бряцает оружием», демонстрируя, что все горячие вопросы на Южном Кавказе решает именно он. Недавно Россия ввела войска в Карабах, теперь они показывают, что и с т.н. Южной Осетией и Абхазией будут всё решать. Для Грузии это еще один опасный сигнал в дополнение к тому, что российские войска теперь стоят практически со всех сторон. Грузия должна быть особо внимательна на фоне усиления военного влияния Кремля и вести проактивную политику с НАТО и ЕС.

Запад также довольно сильно трясет и ждать от них серьезной поддержки по собственному желанию не стоит. Поэтому Грузия должна требовать и продавливать решения в свою пользу.

Сможет ли и захочет ли это сделать нынешнее правительство? Вряд ли. Поэтому демократизация Грузии в виде назначения внеочередных выборов и установления коалиционного правительства сейчас наиболее приоритетное направление. Параллельно, роль локомотива в отношениях Грузии с Западом должны взять на себя NGO и оппозиционные политики, которые обязаны на всех углах и во всех столицах НАТО шуметь про надвигающиеся угрозы.