Проводится конкурс сценариев «Выдающиеся азербайджанцы России»

Союз Кинематографистов Азербайджана и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова проводят конкурс сценариев «Выдающиеся азербайджанцы России»

Цель конкурса рассказать о жизни и деятельности выдающихся азербайджанцев России, поведать широкому кругу зрителей об их достижениях в культуре и искусстве, науке и технике, в общественной и производственной работе с давних времен по сегодняшний день, а также повысить заинтересованность кинематографистов в производстве документальных фильмов.

Условия конкурса:

Сценарии документальных фильмов могут быть представлены в жанрах киноэссе, кинопортрет, киноисследование (не более 52 мин.).

Сценарии принимаются на азербайджанском и русском языках.

Сценарии присылаются в электронном виде до 20 марта 2020 года, в адрес [email protected] .

. Сценарии, представленные на конкурс, должны принадлежать автору, быть оригинальными и не экранизированными.

К работе прилагается резюме автора.

Победители конкурса, которых определит жюри во главе с народным писателем Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым, будут награждены дипломом и денежной премией.

Первая премия — 1500 азн

Вторая премия — 1000 азн

Третья премия — 500 азн

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

(012)5059533, (012)4371667