Проводится конкурс сценариев «Выдающиеся азербайджанцы России»

Союз Кинематографистов Азербайджана и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова проводят конкурс сценариев «Выдающиеся азербайджанцы России»

Цель конкурса рассказать о жизни и деятельности выдающихся азербайджанцев России, поведать широкому кругу зрителей об их достижениях в культуре и искусстве, науке и технике, в общественной и производственной работе с давних времен по сегодняшний день, а также повысить заинтересованность кинематографистов в производстве документальных фильмов.

Условия конкурса:

  • Сценарии документальных фильмов могут быть представлены в жанрах киноэссе, кинопортрет, киноисследование (не более 52 мин.).
  • Сценарии принимаются на азербайджанском и русском языках.
  • Сценарии присылаются в электронном виде до 20 марта 2020 года, в адрес [email protected].
  • Сценарии, представленные на конкурс, должны принадлежать автору, быть оригинальными и не экранизированными.
  • К работе прилагается резюме автора.
  • Победители конкурса, которых определит жюри во главе с народным писателем Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым, будут награждены дипломом и денежной премией.

Первая премия — 1500 азн

Вторая премия — 1000 азн

Третья премия  — 500 азн

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

(012)5059533, (012)4371667

 

| 2020-02-06T21:27:21+00:00 6 февраля 2020, 22:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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