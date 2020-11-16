Процесс освобождения сопровождается сомнительными и провокационными вбросами

Зампредседателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов сделал ряд заявлений относительно условий возвращения беженцев в свои дома, районы, о кредитах и финансовой помощи им, о том, что вернуться желает подавляющее большинство.

Однако одновременно в российских и армянских СМИ проскакивают сообщения, свидетельствующие о том, что не все условия трехстороннего соглашения будут исполняться так, как они там записаны. В частности, говорится о том, что не все оговоренные населенные пункты будут покинуты армянами. Видимо, с этим связано и прозвучавшее сразу же заявление Министерства национальной обороны Турции:

«Хотим еще раз подчеркнуть, что мы внимательно следим за процессом выполнения условий подписанного заявления о прекращении огня, возвращения Азербайджану всех оккупированных земель, обеспечения в регионе мира и спокойствия, уступки в этом вопросе недопустимы, при необходимости без колебаний окажем Азербайджану всемерную поддержку».

Интересно, можно ли исключить, что в итоге Азербайджан увидит другие реалии, отличающиеся от тех, что описаны в трехстороннем соглашении? Что если действительно азербайджанцам запретят селиться в Лачине, а армянам, помимо Лачинского коридора, позволят пользоваться еще и трассой из Вардениса в Карабах через Кельбяджарский район? Уже были публикации в СМИ на этот счет.

Вот как отвечает на эти вопросы «Зеркала» политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Конечно, сейчас распространяется разнообразная информация, но надо сказать, что в тексте трехстороннего соглашения о прекращении огня прописано, что все указанные в нем районы должны быть возвращены Азербайджану, в строгом соответствии с графиком. Я думаю, этот график будет выполняться, и заявление турецкой стороны естественно также говорит о том, что этот график будет выполняться в соответствии с принятыми обязательствами. Анкара будет за этим внимательно следить, обращать на это внимание. И азербайджанская сторона тоже — для этого и создается мониторинговый центр.

Что касается отклонений от обязательств, по этому поводу наверняка будет разработан соответствующий механизм. В нем будут расписаны действия на случай, если обязательства сторон не будут выполняться своевременно. Наверное, здесь тоже должен быть отработан соответствующий регулятивный механизм.

А что до различных сомнительных публикаций в прессе, они есть сегодня и еще будут в дальнейшем, в том числе и носящие провокационный характер. Я думаю, всем здравомыслящим людям в эти дни нужно отталкиваться не от того, что публикуют самые разные СМИ, не от каких-то видеосюжетов, часто снятых армянскими журналистами, а затем размещенных ими в различных социальных сетях или же в СМИ – никто не может назвать всё это проверенной информацией, с ясной подоплекой. На такое лучше не обращать внимания.

Как эта ситуация должна выглядеть на мой взгляд? Конечно, все азербайджанцы должны вернуться в места их постоянного проживания. Не только в ранее оккупированных районах вокруг Нагорного Карабаха, но и внутри самого него. Здесь тоже ни у кого не должно быть иллюзий.

Как будут выполняться все достигнутые соглашения, покажет ближайшее будущее. Но в любом случае, они должны быть исполнены, и, понятно, должны обеспечить соблюдение интересов в данном случае Азербайджана, потому что речь идет о территориях, находящихся под юрисдикцией Азербайджана.

Трасса из армянского Вардениса через Кельбаджар в Нагорный Карабах сегодня используется, поскольку армянские жители покидают регион посредством нее. Что будет дальше, мы увидим, но дело в том, что вся трасса, как и весь район, переходит под контроль азербайджанских сил.

И поскольку они попадают под контроль Азербайджана и там нет подразделений миротворческого контингента, то иначе эта трасса использоваться и не может, кроме как для целей Азербайджана. Как Баку считает нужным, так эта дорога и будет работать.

Я не исключаю, что в случае технической необходимости, например, если миротворцы обратятся к азербайджанской стороне с просьбой использовать ее возможности, путь по ней может быть временно открыт для прохода, провоза каких-то технических грузов, и так далее.

А так, чтобы что-то, против пунктов соглашения, перешло под ведение российских миротворцев – так ситуация не видится.