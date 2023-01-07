В Карабахе уволен глава «Совета безопасности» Виталий Баласанян. Соответствующий указ подписал в субботу «президент» Араик Арутюнян, сообщает «Туран» со ссылкой на армянские СМИ.

Вместо Баласаняна назначен Арарат Мелкумян, который до того был первым заместителем «Службы национальной безопасности» Карабаха.

Причина увольнения не сообщается, однако местные наблюдатели не раз отмечали, что между Баласаняном и новым лидером карабахских сепаратистов Рубеном Варданяном есть серьезные противоречия. Это стало особенно заметно на недавнем митинге, организованном Рубеном Варданяном в Ханкянди, куда демонстративно не явился Баласанян.

Согласно неофициальной информации, Виталий Баласанян это тот человек, с которым Баку поддерживал контакт. Так, именно Баласанян общался с армянами в Лачине, призывая их спокойно покинуть город и села вокруг, не причиняя ущерба жилью. По этой причине Баласаняна обвинили в предательстве и выполнении приказов из Баку.

В свою очередь, руководство Азербайджана также заявляло, что поддерживает контакты с армянами Карабаха, но не будет иметь дело со ставленником Москвы Рубеном Варданяном.

Увольнение Баласаняна свидетельствует об усилившихся противоречиях в руководстве сепаратистов. Устранение тех, кто готов вести переговоры с Баку означает, что Варданян намерен продолжить жесткую линию на конфронтацию с властями Азербайджана, что неминуемо ведет к вооруженной конфронтации.