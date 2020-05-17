Против Трампа инициировали очередное расследование

Демократы Палаты представителей и Сената Конгресса США инициировали новое расследование против президента Дональда Трампа. Оно касается увольнения ряда чиновников, в том числе инспектора Госдепа Стива Линика, сообщает Reuters.

В заявлении конгрессменов говорится, что они выступают против «против политически мотивированного увольнения». По мнению двух демократов, госсекретарь Майк Помпео лично порекомендовал Трампу уволить Линика, поскольку тот «начал расследование правонарушений самого Помпео». Известно также, что Линик давал показания по делу об импичменте Трампа.

Помимо прочего, конгрессмены полагают, что президент путем увольнения пытается устранить всех чиновников, которые могут осуществлять надзор над его администрацией. (gazeta.ru)