Рассмотрены протесты и жалобы, поданные на приговор суда в отношении бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева, бывшего начальника отдела Вюсала Алекперова, бывшего заместителя начальника управления предварительного следствия Ясина Мамедова и бывшего заместителя начальника отдела Сахиба Алекперова.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Ильгара Мургузова в Бакинском апелляционном суде протесты и жалобы были признаны необоснованными и отклонены.

Отметим, что решением Бакинского военного суда М.Шихалиев был приговорен к 12 годам, Я.Мамедов – к 10 годам и 6 месяцам, В.Алекперов – к 11 годам и 2 месяцам, С.Алекперов – к 8 годам лишения свободы.

Приговором суда было конфисковано арестованное имущество М.Шихалиева и Я.Мамедова рыночной стоимостью более 9 млн. манатов.