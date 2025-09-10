Представители движения Gen-Z, активно участвующие в антиправительственных протестах в Непале, выдвинули кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Сушилы Карки на пост главы временного правительства страны, сообщает портал Khabarhub.

Карки дала согласие занять должность премьер-министра. В случае утверждения её кандидатуры впервые в истории Непала правительство возглавит женщина.

О намерении протестующих предложить Карки на должность исполняющего обязанности премьера ранее писало агентство Reuters. По данным СМИ, после многочасовых консультаций активистов экс-глава Верховного суда по телефону подтвердила готовность возглавить кабинет. Теперь вопрос будет обсуждён лидерами протестного движения на встрече с начальником штаба армии Непала Ашоком Раджем Сигделом.

Действующий премьер-министр Шарма Оли подал в отставку через сутки после начала массовых митингов, в ходе которых власти обвинили в коррупции и провалах в экономике.

Сушила Карки возглавляла Верховный суд Непала в 2016–2017 годах и стала первой женщиной на этом посту. Она известна своей решительной позицией в борьбе с коррупцией в судебной системе и участием в ряде громких процессов.