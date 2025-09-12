Президент Непала согласился назначить экс-председателя Верховного суда Сушилу Карки главой временного правительства, сообщает Himalayan Times.

Переговоры велись с участием президента Рамы Чандры Пауделя, главнокомандующего армией и лидеров молодежного движения Gen-Z.

Конституция Непала предусматривает, что парламент может быть распущен только по рекомендации премьера и с одобрения президента. Карки и протестные лидеры настаивают: роспуск парламента — обязательное условие перед ее приведением к присяге.

В то же время президент Паудел уверен, что сначала необходимо назначить нового премьера. Он подчеркнул, что самостоятельное решение о роспуске парламента может быть оспорено Верховным судом.

Как пишет Setopati, разногласия оставили переходную администрацию в подвешенном состоянии: переговорщики спорят, следует ли распустить парламент до вступления Карки в должность или после ее присяги, когда она сможет сделать это уже в статусе главы правительства.