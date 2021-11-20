Исполняется год со дня освобождения Агдама от оккупации.

Начавшаяся 27 сентября 2020 года контрнаступательная операция Азербайджанской Армии завершилась 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская армия за 44 дня Отечественной войны освободила от оккупации более 300 населенных пунктов, а также важные стратегические высоты в направлениях Агдере, Муровдаг и Зангилан.

8 ноября Армения, осознав свое поражение в войне после освобождения Шуши от оккупации, была вынуждена подписать акт о капитуляции.

10 ноября между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было подписано Заявление.

Согласно 2-му пункту Заявления, город Агдам и оккупированная часть Агдамского района были возвращены Азербайджанской Республике 20 ноября 2020 года. Таким образом, был положен конец 27-летней оккупации Агдама.