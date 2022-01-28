В эту пятницу прокуратура начала расследование в отношении работы Жозепа Бартомеу и его совета директоров во главе «Барселоны».

Расследование началось после поданного каталонским клубом запроса.

Теперь у прокуратуры есть шесть месяцев на сбор необходимой документации и свидетельских показаний, чтобы решить, были ли действия Бартомеу и его директоров преступными.

По данным следствия, в действиях, касающихся проекта Espai Barça, якобы имеются нарушения. Расследуется также комиссия в 10 миллионов евро за Малкома и выплата полутора миллионов евро клубу «Лайета» за нарушение шумового режима без предварительной жалобы с их стороны.

Бартомеу уже заявил в последние дни, что он очень спокоен, потому что убежден – никто из его директоров не приложил руку к кассе. Он ждет итогов внутреннего расследования Лапорты. (sports.ru)