Существенная динамика экономического роста в текущем году послужила стимулом увеличения доходов государственного и сводного бюджета, заметил в беседе с # ученый-экономист Асиман Гулиев.

Во внешнеторговом обороте Азербайджана образовалось положительное сальдо, возросли показатели экспорта. При этом итоги последних месяцев повышают роль ненефтяного сектора в структуре бюджетных поступлений. Кроме того, росту поступлений в госбюджет способствовало проведение реформ в области госуправления, в том числе совершенствование налогового и таможенного администрирования, борьба с теневой экономикой.

При этом основными направлениями денежно-кредитной политики страны в текущем году являются стабильность национальной валюты и цен, эффективность монетарной политики, обеспечение стабильности финансового сектора и поддержка возрождения экономики в постпандемийный период с использованием регулятивных льгот. На данный момент основная задача заключается в расширении финансирования экономики из различных источников.

На этом фоне доходы сводного бюджета Азербайджана в январе-июне этого года составили 17 583,1 млн манатов, превысив показатель тех же месяцев прошлого года на 2 467,6 млн манатов, или 16,3%. По данным Минфина, расходы его достигли 11 682,0 млн манатов, что на 839 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А главное, в главном финансовом документе страны удалось достигнуть профицита на уровне аж 5 млрд 901,1 млн манатов.

«Замечу, что бюджетная система Азербайджана состоит из государственного бюджета, бюджета НАР и местных бюджетов. При этом сводный бюджет представляет собой финансовый документ, отражающий доходы и расходы госказны, бюджета Нахчыванской АР, включая внебюджетные операции внебюджетных государственных фондов на уровне соответствующей функциональной и экономической квалификации. И вот, если приглядеться к структуре сводного бюджета текущего года, можно увидеть серьезные подвижки почти по всем направлениям. Сюда относятся доходы госбюджета, доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты при Минтрада и Госнефтефонда, а также бюджета НАР».

По словам аналитика, возникает вопрос о предпосылках существенного профицита:

«Это следствие возросшей динамики экономического развития. За последнее время поступления увеличились по всем направлениям. В результате реформ значительно увеличились поступления ГФСЗ. Определенные подвижки наблюдаются также по части поступлений в Государственный фонд страхования от безработицы. Наконец, увеличились мировые цены на главный экспортный ресурс страны – нефть и это увеличивает поступления в Государственный нефтяной фонд. Все упомянутые факторы оказывают стимулирующее воздействие на рост доходов сводного бюджета.

Некоторые крупные предприятия тоже отличились динамичным развитием и положительным балансом. SOCAR Polymer увеличила экспорт на 48%, AzerGold увеличила доходы от экспорта на 56%, ООО «Азералюминиум» увеличил экспорт на 44%, ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» повысил доходы более чем в четыре раза. Все это говорит об уверенной позитивной динамике, которая даст возможность увеличить благосостояние населения».