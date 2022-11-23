На этой неделе Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрит рассчитанное на три года исследование перспектив использования огромных солнечных ферм в космосе для выработки и эффективной передачи электроэнергии на Землю.

Идея заключается в создании на орбите гигантских комплексов, каждый из которых сможет вырабатывать столько же энергии, сколько средняя электростанция, пишет Би-би-си.

Хотя несколько организаций и других космических агентств уже рассматривали подобную идею, проект Solaris призван заложить основу для практического плана по созданию космической системы производства возобновляемой энергии.

Эта программа — одна из нескольких, которые будут рассматриваться на совете ЕКА, собирающемся раз в три года. Совет определит бюджет для следующего этапа планов агентства по исследованию космоса, мониторингу окружающей среды и связи.

Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА, сказал, что, по его мнению, солнечная энергия из космоса может оказать огромную помощь в решении проблемы нехватки энергии в будущем.

«Нам необходимо перейти к углеродно-нейтральной экономике и, следовательно, изменить способ производства энергии и значительно сократить долю ископаемого топлива в производстве энергии, — сказал он. — Если это можно сделать из космоса, и это большое «если», так как этой стадии мы пока не достигли, это было бы прекрасно, потому что решило бы множество проблем».

В космосе энергию Солнца можно добывать гораздо эффективнее — оно светит все время и его лучи не рассеиваются атмосферой. Эта идея крутится в умах уже более полувека, но до сих пор ее реализация представлялась чрезмерно дорогой и сложной. Возможно, сейчас ситуация изменилась.

Переломным моментом стало резкое снижение стоимости космических запусков благодаря многоразовым ракетам и другим инновациям, разработанным в частном секторе. Кроме того, были достигнуты успехи в роботизированной постройке объектов в космосе, а также появились новые технологии беспроводной передачи электроэнергии из космоса на Землю.