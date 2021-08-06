В Казани состоялась международная выставка Russia Halal Expo 2021. На выставке при поддержке Министерства экономики и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) была представлена и азербайджанская продукция.

На стенде Азербайджана предприниматели представили различные мясные продукты, фруктовые соки, варенья и джемы, растительные масла, муку и мучные изделия, а также услуги компаний – экспортеров местных товаров. По словам руководителя информационно-аналитического центра (ИАЦ) «Альпари» Александра Разуваева, сейчас в России, и не только в Татарстане словом «халяль» на этикетке продуктов никого не удивишь:

«Халяльные продукты можно найти не только в специализированных магазинах, но и на рынках, в супермаркетах и, даже, в маленьких магазинчиках».

По свидетельству собеседника #, несмотря на более высокие цены, халяльная продукция пользуется стабильным спросом и хорошо раскупается благодаря хорошему качеству.

«Как правило, такие продукты стоят немного дороже остальных, но стабильно раскупаются. Покупают халяльные продукты люди разных национальностей, причём не обязательно ради соблюдения традиций. Некоторые люди считают халяльные продукты более качественными. Лидером по производству халяльных продуктов в последнее время в России стала самая богатая исламская республика – Татарстан. Насколько я знаю, в последние годы в Азербайджане стали осваивать данный сегмент рынка. Азербайджанская халяльная продукция в небольших объемах экспортируется в страны бывшего СССР, постепенно осваиваются рынки Турции.

Рынок очень интересный с коммерческой точки зрения. В мире насчитывается свыше полусотни государств, большая часть населения которых исповедует ислам, а общее количество мусульман в мире превысило 1,9 млрд человек. Диверсификация экспорта для Азербайджана очень правильное решение. По оценкам международных финансовых организаций, объемы мирового рынка halal food составляли $500 млрд в 2009 году. К концу 2021 года, увеличившись почти в четыре раза, достигнут $1,914 трлн и составят 18,3% от мирового продовольственного рынка. Сам я, русский, но употребляю данную продукцию регулярно, даже скажем так — ежедневно, моя Возлюбленная татарских кровей», — заметил он.

Свой комментарий по этому поводу оставил ученый-экономист Муслим Ибрагимов, заметивший, что позиционирование нашей продукции на подобных площадках, безусловно, увеличивает спрос: «Неподдельный интерес к нашему национальному бренду в зарубежных странах не случаен, поскольку является следствием плановых мероприятий, направленных в русло широкого международного позиционирования отечественной продукции, а также участия отечественных производителей на всевозможных выставках в стране и за ее пределами. Кроме того, в последние годы во многих странах ближнего и дальнего зарубежья открылись наши торговые дома для более активного проникновения в организацию кооперации и экспортно-импортные операции по широкой номенклатуре товаров», — пояснил он.

Кстати, в прошлом месяце в Азербайджане состоялась первая после коронавируса оффлайн-выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. В бакинском Экспо-Центре с 10 по 12 июня прошли 14-ая Азербайджанская международная выставка «Сельское Хозяйство» Caspian Agro 2021 и 26-ая Азербайджанская международная выставка «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan 2021. Здесь на единой платформе были собраны вместе ключевые игроки сельскохозяйственной отрасли и посетители, включая импортеров, экспортеров, дистрибьюторов, оптовиков, розничных торговцев и фермеров.

Экспозиция выставок была представлена в двух залах, а также на открытой площадке Бакинского Экспо-Центра. В выставках в этом году приняли участие 237 компаний из 28 государств, включая Азербайджан, Россию, Афганистан, Беларусь, Бельгию, Болгарию, Турцию, ОАЭ и другие страны.