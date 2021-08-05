Сегодня продолжился процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, занимавших соответствующие должности Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намика Гаджиева.

Как сообщает АПА, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты обвиняемых выступили с ходатайствами.

Отметим, что завершено расследование уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией о незаконных действиях должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.