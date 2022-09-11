ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Продолжается деоккупация Украины. В общем, за последние дни от российской оккупации освобождено около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области», — говорится в сообщении.

Тем временем силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка. (УНИАН)