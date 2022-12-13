В знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золоторудного прииска «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли», экоактивисты и представители НПО продолжают акцию на дороге Шуша-Лачин.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник АПА, акция продолжилась до утра:

Участники акции всю ночь скандировали лозунги.

Отметим, что участники акции скандируют лозунги против экологического террора, незаконной эксплуатации месторождений, требуют встречи с командиром российских миротворцев Андреем Волковым.

Акция длится уже более 22 часов.