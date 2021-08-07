Для размещения российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы нужны международно-правовые основания. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, комментируя предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон», — сказал Бикантов на брифинге, передает РИА Новости.

По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.

«Эти усилия вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулированием межобщинного диалога будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности, безопасности, процветания в соответствии с заявлениями лидеров России, Армении и Азербайджана», — заявил дипломат.

Ранее Никол Пашинян выступил с предложением о размещении опорных пунктов российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном, подчеркнув, что это позволит осуществлять работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений.

Но, как видим, Москва не разделяет этой его позиции и не собирается (во всяком случае, пока) расставлять своих пограничников по всей длине армяно-азербайджанской границы. Кстати, интересно – почему? Ведь когда Россия решила единолично, не спрашивая ни у кого и ничего, ввести и разместить своих военных в Нагорном Карабахе, никаких международно-правовых оснований ей для этого как-то не потребовалось. Так что же теперь вдруг?

Гейдар Мирза, аналитик, военный корреспондент:

— На самом деле, тема эта очень широкая, там много международно-правовых моментов. Недавно я беседовал с экспертом по международному праву Эркином Гадирли — и говорил об этом также с Эльдаром Намазовым, и с Расимом Мусабековым — и все они отмечали, что основная проблема в том, что Армения и Азербайджан вступили в пору независимости в состоянии войны. То есть, в конце 1991-го они уже воевали друг с другом. И проблема в том, что эти государства до сих пор не признали друг друга.

Чтобы провести демаркацию и делимитацию границ обе стороны должны сначала признать друг друга на дипломатическом уровне, как государства. А потом уже признать границы друг друга. То есть, поэтому, я думаю, вопрос границ является частью того самого широкого мирного соглашения, которое сейчас готовится. Отдельно решить его невозможно, потому что сначала два государства должны вообще заключить соглашение о том, что они признают Армению и Азербайджан в таких-то границах. Это должно решаться пакетно.

Когда Россия вводила свои миротворческие силы, международно-правовым основанием для этого послужило то самое Трехстороннее заявление о прекращении огня, подписанное в ночь с 9 на 10 ноября. Его подписали руководители трех стран.

Абсурдность ситуации в том, что если Армения не признает Азербайджан в нынешних территориальных границах, если она не признает наличие азербайджанской границы в Кельбаджаре, Губадлы, Зангилане, то в таком случае она не признает и собственную границу. Ведь граница у нас одна! То есть, если ты не признаешь присутствие этой линии, тогда получается, что когда я перешагиваю ее, то тоже имею на это основания.

Следует учитывать, что буквально несколько дней назад были переговоры. И там было два формата. Алиев и Пашинян провели по отдельности переговоры с Путиным, плюс был разговор Алиева с Макроном. Я не верю, что российская сторона в данный момент делает что-то, что не было оговорено в беседе с нашим президентом.

Один фактор, который немножко увеличил информационное напряжение вокруг этой темы, это заявление Министерства обороны Армении о том, что новоназначенный министр отдал приказ стрелять на поражение. На самом деле это, извините, bullshit, потому что в принципе такой приказ у обеих сторон всегда есть. Но лишний раз это озвучивается. Почему? Вот в чем вопрос.

Али Гаджизаде, политолог, руководитель проекта The Greater Middle East:

— Пашинян, желая разместить российских пограничников вдоль границы, преследует сразу несколько целей.

Во-первых, это ловушка для Москвы — разместить на границе российских пограничников и стрелять в азербайджанцев, устраивать всякие провокации у них из-за спины. А потом, в случае ответной реакции Азербайджана, столкнуть Баку и Москву или обвинить российских пограничников в бездействии. Это не новая тактика, во время войны и сразу после мы слышали много жалоб с армянской стороны в адрес России.

Во-вторых, власти Армении таким образом пытаются цементировать создавшуюся ситуацию, то есть не проводить делимитацию и демаркацию границы, не открывать коммуникации и, как следствие, не подписывать мирный договор с Азербайджаном. Естественно, в Москве это понимают, и видимо на данном этапе решили просто игнорировать просьбы Еревана.