Вечер для Армении давно перестал быть томным. Эта страна, давно и прочно закрепившая за собой статус «форпоста России на Кавказе», до недавнего времени умудрялась не нарываться на жесткую критику со стороны США. Более того, за все годы, что длилась оккупация 20% территорий Азербайджана, США не оказало никакого давления на агрессора.

Никаких санкций, даже самых незначительных, против РА введено не было. О том, чтобы обложить ее санкциями также, как Россию за войну против Украины, и речи не велось. При этом США остается до сих пор единственной страной мира, которая официально и ежегодно выделяет финансовую помощь карабахским сепаратистам. Такая вот политика ведущей мировой державы, к тому же являющейся страной-членом Минской группы ОБСЕ.

Но, как гласит название одной из серий «бондианы», никогда не говори никогда. И вот уже Financial Times пишет, что под санкции за помощь стране-агрессору могут попасть прежде всего Индия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Армения. И тут я замечу, что это уже не первое предупреждение Вашингтона странам, желающим помочь России обойти санкции.

Ранее о готовности США наказать страны, которые помогают России, заявил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Он заверил, что Вашингтон располагает рядом инструментов для обеспечения полноценного исполнения санкций. «Эти инструменты сейчас хорошо понятны компаниям и странам во всем мире, и мы готовы их применить, если в этом возникнет необходимость», — заявил Салливан.

Безусловно, это очень тревожный сигнал для Армении. Которая сейчас включила все ресурсы мирового армянства, в том числе и армянского лобби в США, дабы доказать недоказуемое — несогласие РА с политикой РФ по Украине. Есть куча доказательств обратного. В частности, Армения всегда голосовала за резолюции, поддерживающие аннексию Крыма.

Кроме того, в РА регулярно проходят митинги в поддержку войны, которую Россия развязала против Украины. Есть куча обращений от армянских политических организаций с соответствующими заявлениями. И не только политических. Чудом уцелевшие в ходе разгрома армянской армии в 44-дневной войне боевики отряда «Армянские орлы» недавно направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить отправиться в Донбасс.

Согласно данным газеты «Паст», командир так называемого «добровольческого отряда» Хачик Асрян передал письмо послу России в Армении Сергею Копыркину. Хачик просится на войну в Украине. Ранее на официальной странице отряда в соцсети появилось заявление, в котором выражалась готовность оказать содействие «спецоперации» РФ на Украине.

«Добровольческий отряд готов отправиться в Донбасс и в составе ВС России… стратегического союзника Армении, сражаться против натовского Запада, а также фашистских властей Украины, которые в ходе 44-дневной войны оказывали военную, экономическую и моральную поддержку нашему врагу, защитить население Донбасса и Украины», — говорилось в заявлении «Армянских орлов».

Это все, наверняка, зафиксировали и в США. Там прекрасно помнят и о том, что Армения состоит в ОДКБ, ТС, ЕАЭС. Плюс, именно в Армению ринулись тысячи и тысячи россиян после введения санкций против РФ. И кто знает, кем в реальности являются многие из них. Так что, если в конечном итоге против РА будут введены санкции, то это будет торжеством справедливости. Пусть и запоздалым.