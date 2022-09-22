Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на службу будут призваны 300 тыс. человек.

В специальном обращении российский президент заявил, что «Сегодня наши вооруженные силы, как я уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада».

Частичная мобилизация объявляется в преддверии проведения так называемых референдумов на оккупированной территории Украины и их дальнейшей аннексией Россией.

Москва хочет создать положение, при котором продолжение боевых действий со стороны украинской армии (ВСУ) будет рассматриваться как нападение на Россию. Другими словами, создается ситуация угрозы объявления полномасштабной войны с Украиной.

Возникает вполне обоснованный вопрос о причинах столь радикального изменения позиции Кремля. Ведь совсем недавно там, как казалось, put that affair into cold storage — отложили проведение так называемых референдумов в долгий ящик. Российских политтехнологов, направленных в оккупированные области, для подготовки голосования возвратили в Россию и им объявили, что до весны в их услугах не нуждаются.

Разделим причины на три блока.

Международный. На встречах с лидерами Китая и Индии, как и государств Центральной Азии, Путину дали четко понять, что дальнейшее продолжение войны в Украине никого не устраивает. Говорят, что многие разговоры происходили на довольно повышенных тонах. Об этом можно судить даже по открытой части встречи, например, Путина и премьер-министра Индии Моди. Можно с высокой вероятностью предполагать, что лидеры Китая, Индии и других стран обозначили какие-то временные параметры срочного завершения конфликта и начала полноценных переговоров. И Путин вынужден был дать такие обещания.

Военный. ВСУ продолжает наступление в Харьковской области и на севере Донбасса. После освобождения поселка Белогоровки важный стратегический город Лиман оказался в полуокружении с севера и юго-запада. Бои идут на его окраинах, подразделения ВСУ приблизились к Лисичанску и есть сведения, что начались бои в его промышленной зоне.

Не лучше положение в Херсонской области, где части ВСУ разворачивают наступление в направлении Берислава и Херсона. Угроза рассечения всей российской группировки на две изолированные части становится из оперативной уже реальной.

К этому добавим сообщения российских военкоров о том, что в Запорожской области фиксируется сосредоточение украинской армии, что может говорить о возможном наступлении в направлении Мелитополя. Если этот стратегически важный город будет освобожден ВСУ, то вся южная группировка российских войск посыплется, Крым окажется под оперативным воздействием и его положение будет очень шатким.

Внутренний. Путин оказался под давлением наиболее радикальной части общества, которое уже давно требовало частичной и даже полной мобилизации и перевода экономики на военное положение. Их безмерно раздражали последние неудачи российской армии и особенно фиаско в Харьковской области.

Сформировалась так называемая патриотическая оппозиция, которая имеет все шансы соединиться с наиболее агрессивной частью военных и спецслужб. Им что-то нужно было отвечать. В условиях военных поражений и неудач особого выбора не было. Хоть Путин очень не хотел, но ему пришлось уступить и объявить частичную мобилизацию.

Общий смысл подобных действий Кремля состоит в том, чтобы повышением ставок и угроз заставить Киев согласиться на переговоры на российских условиях. Если этого не будет, то новая орда через два-три месяца снова вторгнется в Украину.

Тем не менее, у Путина могут начаться проблемы. Российский президент явно заигрался с повышением ставок. Сначала концентрировали войска на границе. Не помогло, не испугались. Затем началось вторжение, которое завершилось отступлением от Киева и севера Украины, поражением в Харьковской области. И это не считая потопления крейсера «Москва» и бегства с острова Змеиный.

Стало очевидным, что имеющимися силами российской армии ВСУ не одолеть. Отступить Путин не может и не хочет. Выход один — эскалация. Однако здесь есть большие проблемы.

Во-первых, новую армию нужно одеть, вооружить, кормить и подготовить. Со всем этим очень сложно. Экипировка российских солдат на уровне Второй мировой войны. Каски образца 1943 года, бронежилеты — одно название. Пушек и снарядов было много, теперь гораздо меньше. Высокоточных ракет почти не осталось, приходится тратить накопленное с советских времен 1960-х гг. Их состояние и параметры ни в коем случае не отвечают современным требованиям.

Даже кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире прямо заявила, что «Оружие у американцев нормальное, блок Североатлантический сильный, навалились они на нас всем западным миром… У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе… Ставки очень высокие … Не надо рассуждать на тему того, что американские HIMARS не представляют угрозу. Представляют!».

Технологически российская армия отсталая. Если дроны приходится покупать у Ирана, не самой передовой в промышленном и военно-техническом смысле, то это о многом говорит.

Обеспечить и подготовить столько призванных можно только через довольно длительное время. Если их довольно быстро бросить в бой, то толку не будет. Наоборот, возникнут очередные большие сложности.

Во-вторых, новый уровень эскалации приведет к отмене Западом любых ограничений на поставки тяжелого вооружения Украине. С учетом того, что десятки тысяч украинских военных сейчас прошли или проходят подготовку в странах НАТО проблем с использованием высокотехнологичного оружия не будет.

Если Россия продолжит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины, то получит удары по своей территории. Села на юге Белгородской области уже эвакуировали, в Севастополе хлопки не прекращаются, так что за ответом дело не станет.

В-третьих, частичная мобилизация вызовет восторг у упоротых патриотов, но более вменяемые люди начнут искать способ уклониться от призыва. На ближайшие рейсы за границу все билеты проданы и это далеко не конец.

Большинство с удовольствием смотрело на войну по телевизору на диване, но идти и воевать за идеи Путина и возрождение империи им совершенно не улыбается. Все прекрасно знают, что в Украине убивают, возрастающее число инвалидов на улицах российских городов подтверждает, что легкой войнушки не будет.

В-четвертых, деньги — кровь войны, а российский бюджет из профицитного быстро стал дефицитным.

По данным Федерального казначейства, Из 5,62 трлн рублей, которые бюджет держал в банках на середину мая, к 1 августа осталось 3,699 трлн рублей, на 1 сентября — 3,1 трлн рублей, на 16 сентября — 2,59 трлн. Накопленным итогом за три летних месяца расход федеральной казны достиг 1,482 трлн рублей. В результате практически весь профицит, накопленный в первой половине года, растаял: из 1,589 трлн рублей к началу сентября осталось 131 млрд.

На горизонте нефтяное эмбарго и уже сокращение экспорта нефти в Китай и Индию. С газом тоже проблемы, Европа уменьшила его импорт. Германия довела его с 40% до 9% и к концу года вообще откажется от российских энергоресурсов. То, что еще будет поставляться в Венгрию, Словакию и Чехию просто слезы.

И теперь новая неподъемная нагрузка на российские финансы и экономику. На фактически новую армию нужны деньги, не говоря уже о других ресурсах. К тому же из экономики будет изъято более 300 тысяч граждан самого цветущего возраста. Кто же работать будет?

Не случайно по Москве поползли слухи, что после объявления частичной мобилизации глава Центрального банка Эльвира Набиуллина снова подала заявление об отставке. Она лучше всех понимает чем грозит финансам в первую очередь и экономике в целом поведение гопника Путина и его камарильи. Так это или только слухи узнаем скоро. Тем не менее, всем людям с нормальным мышлением ясно, что ничего хорошего для страны и народа из очередной эскалации не следует.

Путину нужна демонстрация хоть какой-то победы. Как следствие — новое забрасывание пушечным мясом линии фронта. Что будет, если не сработает. Вероятность такого весьма велика.

И тогда призрак поражения приобретет зримые очертания.