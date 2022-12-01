Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон полны решимости привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности за его «войну с остальным миром». Глава Белого дома сделал это заявление на пресс-конференции в Белом доме, посвященной государственному визиту президента Франции в США, сообщает BBC.

«Сегодня мы подтверждаем, что Франция и Соединенные Штаты вместе со всеми нашими союзниками… как никогда сильны в противодействии жестокой войне России против Украины», — сказал Байден.

«Путин думает, что может сломить волю всех тех, кто выступает против его имперских амбиций, но нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрытие энергоснабжения Европы с целью взвинчивания цен, обострение продовольственного кризиса наносят ущерб очень уязвимым людям — не только в Украине, но и во всем мире. И у него ничего не получится», — заверил Байден.

«Президент Макрон и я решили, что будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои действия и смягчить глобальные последствия путинской войны для остального мира», — сказал Байден.