«Служить бы рад, прислуживаться тошно». Наверняка, немногие представители нынешней молодежи знакомы со словами Чацкого из комедии «Горе от ума». А жаль. Ведь в них сосредоточено не только настоящее, но и будущее того или иного человека. Вспомним еще одного русского классика: ««Тварь я дрожащая или право имею?».

Я неспроста привел самые известные цитаты русских писателей прошедших веков, ибо они актуальны во все времена и для всех народов.

Но среди народов мира имеется один, который видит реальность в зеркальном отображении. И это армяне. «Древний армянский» народ почему-то всегда от чего-то и по поводу чего-то страдает. Но вот фокус: народ страдает, а от своих агрессорских амбиций не отказывается. Невероятно, но факт.

Хрестоматийным анекдотом являются претензии хаев к своим соседям. Ни исторические факты, ни свидетельства очевидцев не могут армян свести с «истинного пути». А путь их, который ведет к призрачной цели в виде «Карабах — наш», «геноцид армян», завел хаев в тупик.

Но, представители «многострадального» народа, следуя по проторенной тропе, обращают взор и протягивают руку в сторону могущественного сателлита, который не раз способствовал тому, чтобы на географической карте государственное недоразумение под названием Армения продолжало существовать.

Как в свое время сказал известный тележурналист Михаил Леонтьев, «не было бы в природе никакой Армении, если бы не Россия. И не могло бы быть».

Это было сказано после прихода к власти так называемого демократа Никола Пашиняна, который стрелку внешнеполитического компаса настроил на Запад. Но спустя некоторое время, в результате профилактических мер со стороны Москвы, Ереван осознал: «заграница им не поможет».

И 44-дневная война, в ходе которой Россия, будучи сторонним наблюдателем (вроде), показала Армении, кто в ее доме хозяин. И если раньше антироссийские настроения в Армении были сильны, то сегодня пыл утих.

Мало того, этнические армяне, занимающие не последнюю нишу в российском медийном пространстве, пытаются показать, что они готовы поступиться «службой» ради того, чтобы прислуживать.

К примеру, честь прислуживать его «императорскому величеству всея Руси» на себя взяла «кристально объективная» главный редактор «Russia Today» Маргарита Симоньян.

И она показала себя верной слугой. Сия дама возмутилась тем, что российский режиссер Александр Сокуров, вопреки шаблонным дифирамбам в адрес президента РФ Владимира Путина, высказал свое критическое мнение.

Напомним, что 10 декабря на встрече Совета по правам человека с участием президента России Владимира Путина режиссер Александр Сокуров вступил с ним в спор. Режиссер отметил проблемы, связанные с устройством РФ — территориальные претензии, межнациональные конфликты и судьбы представителей народа России.

Режиссер заявил, что Россия в настоящий момент находится в «конституционном кризисе», а некоторые республики носят национальный характер и имеют свои армии, хотя при этом получают дотации. Кроме того, деятель культуры выступил за полный запрет цензуры. Также Сокуров отметил, что пора отпустить тех, кто не хочет с нами жить.

И вот право тех, кто не хочет жить с россиянами, вызвало недовольство…у армянки. И вот вам «праведный гнев» Маргариты Симоньян: «Кого-то удивили слова Сокурова? Почему? Разве это не тот же самый Сокуров, который призывал отпустить террориста Сенцова, а меня, Соловьева и других журналистов, наоборот, посадить за поддержку Донбасса? Не тот же Сокуров, который требовал вернуть Японии наши острова?» — написала Симоньян.

Супруга режиссера Тиграна Кеосаяна считает, что после этого выступления Александр Сокуров вполне может рассчитывать на Нобелевскую премию.

«Орден от японцев он уже получил. Теперь, глядишь, и до нобелевки до/РОСКОМНАДЗОР/ится», — заявила Симоньян.

Давайте, первым делом, внесем ясность в вопрос: кого Маргарита Симоньян называет террористом?

Справка: Весной 2014 года после оккупации Крыма Россией Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» и проведении террористических актов на территории Крыма. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. 7 сентября 2019 года он был освобождён в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся в Украину.

Армяне, даже если они в России, свою натуру не меняют. Ложь — это некая фишка армян. Дело в том, что Сокуров никогда не говорил отдать земли Японии. И Симоньян об этом прекрасно знает. Но нужно же услужить «хозяину». Ради такого благого дела можно и истину растоптать.

Далее. С каких пор человек, который ратует за территориальную целостность своей страны – Украины, является террористом? В своих заявлениях Сенцов руководствовался нормами международного права, которых пока еще никто не отменял.

А вот с Маргаритой Симоньян в вопросе признания международного права вышли накладки. Да еще какие. Она, как и одиозный журналист Владимир Соловьев, вопреки журналисткой этике, объективности и правилам, во время 44-дневной войны заняла однобокую позицию.

Мало того, Маргарита Симоньян оказывала активную информационную (и не только) поддержку армянским террористам в Нагорном Карабахе. Правда, российские власти быстро осознали, что Симоньян и ей подобные оказывали Москве лишь «медвежью услугу», и ее просто заткнули без права говорить ложь.

То есть, в данном случае Сокуров и Маргарита Симоньян находятся на разных полюсах. На одной чаше весов суверенность и территориальная целостность, которую поддерживает Сокуров, а на второй – сепаратизм и пособничество терроризму со стороны Симоньян.

И дело даже не в том, что Маргарита прислуживает, согласно Грибоедову, и дрожащая — по Достоевскому. Все намного глубже и хуже. Генетику не изменишь…