Саудовцы чувствуют себя разочарованными в США, заявил принц Турки Аль-Фейсал, бывший глава разведки Саудовской Аравии и бывший посол в Лондоне и Вашингтоне. Об это он рассказал в интервью Arab News. Турки Аль-Фейсал указал, что то произошло в то время, когда США и Саудовская Аравия должны вместе противостоять угрозам стабильности и безопасности в регионе Персидского залива.

Среди угроз он назвал влияние Ирана в Йемене и использование им хуситов в качестве инструмента «не только для дестабилизации Саудовской Аравии, но и для воздействия на безопасность и стабильность международных морских путей» вдоль Красного моря, Персидского залива и Аравийского моря.

«Президент Байден, исключив хуситов из списка террористов, придал им смелости и сделал их еще более агрессивными в своих нападениях на Саудовскую Аравию, а также на ОАЭ», — указал принц Турки.

«Мы всегда считали наши отношения с США стратегическими», — указал он.