Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес, сообщает газета Sun со ссылкой на осведомленный источник.
В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В Канаде они проживали в резиденции на острове Ванкувер.
«Этот переезд планировался. Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит, и хотели обосноваться в районе Лос-Анджелеса», — сообщил собеседник издания.
Новый дом Гарри и Меган расположен рядом с Голливудом. Пара вместе со своим 10-месячным сыном Арчи никуда не выходит из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что Лос-Анджелес – родной город Меган, здесь проживают ее мать и многие друзья.
| 2020-03-27T13:31:00+00:00 27 марта 2020, 15:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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