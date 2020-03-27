Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В Канаде они проживали в резиденции на острове Ванкувер.