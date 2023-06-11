Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим объединениям» до 1 июля подписать контракты с российской армией. Под этот приказ, судя по всему, подпадает и объединение «ЧВК Вагнер», которое находится вне российских законов.

Однако его основатель Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы не будут подписывать «никаких контрактов с Шойгу», сообщает «База».

— Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих, — говорится в комментарии Пригожина в его официальном телеграм-канале. — «ЧВК Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. «ЧВК Вагнер» органично встроена в общую систему, согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа — нам не будут давать вооружение и боеприпасы — разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите».

Пригожин также заявил, что «ЧВК Вагнер» «абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему»:

— На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, «ЧВК Вагнер» согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задачи, которые «ЧВК Вагнер» разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла по его поручению, они показали высокий уровень эффективности и успех.

Напомним, Шойгу отдал такой приказ на фоне его конфликта с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В мае Пригожин записал видео, где он, стоя рядом с трупами боевиков своей компании, назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова «жирующими в кабинетах с***ми». Он обвинил военное командование РФ в том, что оно не выдает наемникам снаряды. Позднее Пригожин вновь раскритиковал Минобороны, использовав при этом нецензурную брань.