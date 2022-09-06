Сколько экзаменов может организовывать отдельно взятая государственная структура? Имеется в виду Министерство науки и образования. При стороннем взгляде это ведомство производит впечатление одного огромного экзаменационного центра, говорит эксперт по высоким технологиям Осман Гюндюз:

«Набор директоров, воспитателей детских садов, набор учителей, организация для них сертификационных экзаменов и многое прочее… А ведь такие массовые испытания и исследования требуют, ко всему прочему, огромных средств. Для масштабной экзаменационной деятельности ведомство привлекает собственные, весьма солидные ресурсы, использует возможности школ и высших учебных заведений, свои кадры и волонтеров, задействует технические и технологические возможности. Тем временем Государственный экзаменационный центр — учреждение, созданное государством для организации массовых экзаменов, просто наблюдает за всем происходящим со стороны...».

Все бы ничего, но возникает вопрос: а не отвлекают ли столь сложные процедуры от непосредственных задач, которые поставлены перед профильным ведомством?

«Здесь речь отнюдь не о качестве экзаменов и оценивания. Министерству науки и образования удалось-таки за последние годы добиться на этой стезе ощутимых подвижек и улучшений. И, насколько мне известно, с точки зрения качества и технологичности, массовые экзамены превратились в более совершенный процесс по сравнению с тем, что мы видели раньше. И все же, при виде всего происходящего возникает непраздный вопрос. А не лучше ли профильному ведомству заняться своими непосредственными обязанностями, сконцентрировав внимание на более фундаментальных проблемах собственной сферы?», — вопрошает аналитик.

По его словам, есть и другие моменты. Один из них – конфликт интересов, поскольку ведомство оценивает собственных подчиненных. На этом фоне растет и ширится круг задач, которые входят в непосредственную сферу ответственности нашего Минобра:

«В недавно принятых указах, распоряжениях и прочей нормативной документации перед структурой поставлены весьма серьезные задачи, а глобальные вызовы требуют от отечественной сферы образования более гибких и эффективных решений. С этой точки зрения, полагаю, было бы более целесообразно и логично, если бы Минобразования направило свои ресурсы на повышение качества и модернизацию собственной сферы. И это позволило бы добиться больших успехов и подвижек в плане развития образования».

Кстати, немногим ранее по указу главы государства об определении ежемесячной надбавки к зарплате руководящих работников и преподавателей государственных общеобразовательных учреждений, доплата учителям будет зависеть от результатов сертификации учителей. Начиная с 1 сентября этого года, ежемесячные надбавки предусмотрены для директоров и заместителей директоров учебных заведений, а также преподавателей, прошедших сертификацию, в соответствии с ее результатами.

По мнению экономиста Эльданиза Амирова, повышение зарплаты педагогов – похвальный шаг, однако в связке с результатами сертификации здесь нарушается принцип равенства.

«Скажем, если невозможно сертифицировать всех учителей в 2022 году и этот процесс завершится позже, тогда следовало повышать оклады или с сентября этого года, или же с того времени, когда все педагоги пройдут этот процесс. Хочу особо подчеркнуть, что указ главы государства создает большие возможности для высококомпетентных педагогов и заслуживает всех похвал. Ведь это здорово, что преподаватели, набравшие свыше 50 баллов на тестовом этапе аттестации, смогут рассчитывать на прибавку к зарплате. Сие означает, что показав хорошие результаты, учитель, получивший 500 манатов, получит 675 манатов,. Те же педагоги, что получали 1000 манатов, теперь могут рассчитывать на 1350 манатов».

По мнению аналитика, все в этом решении чин чином, но остается учесть определенные моменты:

«В подходах к реализации этого решения нормально ожидать соблюдения принципа равенства. Если учителя, работающие, скажем, в городе «А» с тем же количеством учеников и уровнем профессиональной подготовки будут аттестованы на год позже, чем учителя, работающие в городе «Б», в этом нет вины первых. А ведь разница в зарплате существенная…».